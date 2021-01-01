السفينة الجانحة تعود لوضعها في عرض قناة السويس بفعل الرياح

القاهرة /سما/

نقلت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، اليوم الإثنين، عن مصادر خاصة، أنّ السفينة الجانحة عادت لوضعها في عرض قناة السويس، قبل محاولة القطر الثانية، وذلك بفعل هبوب رياح شديدة.

ولفتت وكالة الأنباء، حسب مصادرها، إلى أنّ عمليات القطر ستستأنف بمجرد ارتفاع المد في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أعلن صباح اليوم، أنّه تم تعديل مسار السفينة "إيفر غيفن" بنسبة 80%.

وذكر أنّه سيتم استئناف مناورات التعويم مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له، لافتًا إلى أنّ سيتم استئناف حركة الملاحة في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل، وفقًا لما نقل (التلفزيون المصري).

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشركة المالكة للسفينة، أنّ السفينة الجانحة في قناة السويس استدارت لكن لم يتم تعويمها بشكل كامل.