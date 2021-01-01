لجنة الانتخابات تكشف اخر مستجدات العملية الانتخابية: استقبلنا حتى اللحظة طلبات 12 قائمة

رام الله /سما/

كشف الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، عن أعداد القوائم المُسجلة لديها حتى اليوم الإثنين، والتي من المقرر أنّ تخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة والمقررة في 22 مايو المقبل.

وقال طعم الله في تصريحات صحفية: "إنّ اللجنة استقبلت حتى اللحظة طلبات 12 قائمة انتخابية، وتم قبول 4 منها"، لافتاً إلى أنّ العدد بازدياد ويتغير باستمرار.

وأشار إلى أنّ لجنة الانتخابات ستُصدر في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين، بياناً تُوضح فيه العدد النهائي للقوائم المُسجلة لديها، مُوضحاً أنّ مهمة اللجنة تقتصر حالياً على ذكر عدد القوائم دون كشف اسمها.

وبيّن طعم الله، أنّ اللجنة أبلغت أربعة قوائم بقرار اعتمادها رسمياً، مع عدم رفض أيّ قائمة من جانبها حتى اللحظة، مُؤكّداً على عدم وجود أيّ رد لدى لجنة الانتخابات بشأن وضع القدس في الانتخابات المرتقبة.