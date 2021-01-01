النيابة والشرطة تكشفان ملابسات مقتل شاب في قراوة بني حسان

سلفيت /سما/

كشفت النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية في شرطة محافظة سلفيت، اليوم الإثنين، ملابسات مقتل شاب يوم أمس في بلدة قراوة بني حسان، غربيّ سلفيت.

وعلمت "القدس" أن الشاب المغدور هو معاذ عزام عاصي البالغ من العمر 27 عاماً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: "بعد وصول جثمان شاب يبلغ من العمر (27 عاماً) إلى مركز طبي في بلدة بديا، غربيّ سلفيت، بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، والتي أسفرت عن حصر الاشتباه بشخصين بارتكاب الجريمة، وتم جلبهما، وسماع أقوالهما، والتحفظ عليهما، واحالتهما للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أُصولاً.