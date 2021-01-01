استقرار الحالة الصحية للأسير الفتى المصاب أحمد فلنة

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستقرار الحالة الصحية للمعتقل المصاب أحمد عبد الرازق فلنة (17 عاماً) من بلدة صفا، غربيّ مدينة رام الله، والذي أعيد مؤخراً إلى سجن "مجدو" بعد إجراء عملية جراحية له بمشفى "العفولة".

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال اعتقل الفتى فلنة في 26 شباط الماضي، بعد أن أطلق عليه النار، وأصابه بست رصاصات اخترقت فخذيه وأسفل بطنه.

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا عليه حينها وهاجموه غير مكترثين بجروحه والدماء التي تنزف من جسده، ومزقوا ملابسه وزجوه داخل الجيب العسكري، وبعدها بنصف ساعة وصلت مركبة الإسعاف، وجرى نقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم"، وهناك أُجريت له عدة عمليات جراحية.

وذكرت الهيئة أنه طوال وجود الفتى فلنة في المستشفى تعمد الاحتلال تقييد يديه وقدميه بالسرير طيلة الوقت، بالرغم من صعوبة حالته الصحية، وبعد 4 أيام تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجدو".

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تراجع وضعه الصحي وبدأ يعاني من التهاب بقدمه اليمنى، وإثر ذلك تم نقله مجدداً إلى مستشفى "العفولة"، وأُجريت له عملية فيها، لكنه لا يزال يعاني من أوجاع حادة مكان الإصابة، ويمشي بصعوبة وحالته تستدعي متابعة طبية حثيثة.