مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر ببث مباشر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في كل مكان رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة السادسة من مجموعات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.

مباراة مصر وجزر القمر مباشر تبث الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية أبرزها (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

وكانت العينة الأخيرة للمنتخب المصري قد أثبتت عدم إصابة أي من اللاعبين بفيروس كورونا، إذ من المقرر أن يرتدي لاعبو "الفراعنة" هذا المساء اللون الأحمر مع الأبيض، بينما جزر القمر الأخضر والأصفر.

وكان منتخب جزر القمر قد خرج بتعادل مثير ومنطقي حينما استضاف نظيره المصري على ملعبه ولم ينجح محمد صلاح وزملائه آنذاك في اختراق الشباك والوصول إلى مرمى المنافس والتسجيل.

مباراة مصر اليوم مباشر:

ورغم أن المنتخب المصري قد ضمن التأهل رسميا للمرحلة المقبلة من البطولة الأفريقية إلا أن جميع اللاعبين ظلوا في المعسكر المغلق من أجل خوض هذه المواجهة التي لا تمثل أهمية كبيرة على الترتيب.

لكن أهمية المباراة تمكن في رغبة الجمهور المصري والعربي بالاطمئنان على مستقبل المنتخب الذي لم يقدم الأداء المقنع حتى اللحظة منذ تولي حسام البدري الإدارة الفنية للمنتخب قبل عدة أشهر.

وتجري مباراة مصر وجزر القمر بالتزامن مع سبعة لقاءات أخرى في تصفيات القارة السمراء، أبرزها زامبيا ضد زيمبابوي، الجزائر وبوتسوانا، الكونغو أمام غامبيا، جنوب السودان مع بوركينا فاسو.