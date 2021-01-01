قائمة التيار الاصلاحي"المستقبل" تعلن تسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية

غزة /سما/

أعلن أشرف دحلان مفوض قائمة "المستقبل"، التابعة للتيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح والمشكلة من كوادر نضالية وشخصياتٍ وطنيةٍ وشبابيةٍ ومستقلين، تسجيل القائمة في المقر الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في مدينة غزة.

وأضاف دحلان في تصريح صحفي ، اليوم الاثنين، أن قائمة "المستقبل" تقدمت اليوم ببرنامجها وشعارها ورمزها وبقائمة مرشحيها التي تضمنت (132) مرشحاً للمجلس التشريعي، شملت مرشحين عن القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الوحدة الترابية في أراضي دولة فلسطين، وتجسيد الشراكة في كل جغرافيا الوطن.

وأكد مفوض القائمة على ضرورة إجراء الانتخابات كاستحقاقٍ قانونيٍ وديمقراطيٍ وضرورةٍ لكل شعبنا، وإعمالاً لحق أبناء شعبنا في القدس والضفة والقطاع في انتخاب ممثليهم، بعدما حُرموا من هذا الحق لسنواتٍ طويلة، بفعل الانقسام البغيض والتشظي في الحالة الوطنية.

ودعا دحلان أبناء الشعب الفلسطيني الذين يحق لهم الانتخاب إلى المشاركة الفاعلة والجدية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، الذي سيفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام المرير، وبناء مجتمع المؤسسات القائم على مبدأ الشفافية وتمكين المرأة والشباب، والسير ببرنامجٍ كفاحيٍ واحدٍ لإنهاء الاحتلال، وتكريس حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.