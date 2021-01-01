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يديعوت: معارضو نتنياهو منقسمون..!

الإثنين 29 مارس 2021 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: معارضو نتنياهو منقسمون..!



القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية صباح اليوم الاثنين، أن معارضو زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو منقسمون حول رؤية تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، انقسم المعسكر نتنياهو، إلى محورين متناقضين، ويقود المحور الأول رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، الذي بدأ سلسلة لقاءات مع رؤساء أحزاب في معسكره، والمحور الثاني من خلال لقاءات وتنسيق مواقف بين رئيس حزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الذي يسعى نتنياهو إلى ضمه إلى معسكره.
 
وبرزت خلافات بين المحورين حول المرشح الذي سيشكل حكومة بديلة، لبيد أو بينيت، إضافة إلى توجيه محور بينيت – ساعر انتقادات شديدة إلى لبيد على خلفية لقائه مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، أمس الأحد، وعزمه التقاء ممثلين عن القائمة المشتركة في الأيام المقبلة.

#بنيامين نتنياهو #تشكيل حكومة #الانتخابات الاسرائيلية #اسرائيل

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