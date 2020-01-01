الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الرابع والعشرين

رام الله / سما /

عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل)، إجتماعها الرابع والعشرين عبرالاتصال المرئي والإلكتروني، وذلك برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة، و بحضور مراقب الشركات السيد طارق المصري، والسادة أعضاء مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، إلى جانب السادة ممثلي هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، والسادة ممثلي شركة إرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، والمستشارين القانونيين، وأعضاء الإدارة التنفيذية لشركات المجموعة وجمهور المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة عبر الرابط الإلكتروني الخاص باجتماع الهيئة العامة، وذلك التزامًا بقواعد السلامة والأمان في ظل استمرار جائحة كورونا.

واستُهل الاجتماع بعرض فيلم عن شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وأهم إنجازاتها وحملاتها لعام 2020، وتلا ذلك قراءة السيد صبيح المصري لتقرير مجلس الإدارة عن العام 2020، وبعد ذلك تمت قراءة تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020، ليتم فتح باب النقاش للتقريرين المالي والإداري لشركة الاتصالات الفلسطينية والمصادقة على البيانات المالية للعام 2020، وبعد ذلك أبرأ المشاركون في الاجتماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.

ومن ثم قامت الهيئة العامة بانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة عن العام 2021، كما وتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد، وفي نهاية الاجتماع أقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2020 بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 30 قرشًا للسهم.