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سخرية واسعة من محمد رمضان لنسخه شخصية عبد الغفور البرعي في مسلسله "موسى"

الإثنين 29 مارس 2021 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سخرية واسعة من محمد رمضان لنسخه شخصية عبد الغفور البرعي في مسلسله "موسى"



وكالات / سما /

أحدث الفنان المصري محمد رمضان، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرر عرضه في سباق ماراثون دراما رمضان المقبل

 

ومن المعروف أن محمد رمضان، يحرص على مشاركة جمهوره كواليس مسلسله لكنه هذه المرة يبدو أنه رافقه سوء حظ حيث تسبب المقطع في انتقادات وسخرية منه بعد ظهوره بملابس قيل إنه اقتبسها عن شخصية "عبدالغفور البرعي". 

 

وتعود شخصية عبدالغفور البرعي، الأشهر في الدراما المصرية والتي جسدها الفنان المصري الراحل نور الشريف عبر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي تم عرضه عام 1996 وحظي على نجاح كبير. 

 

وبالعودة إلى مقطع الفيديو، فقد نشره محمد رمضان عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، وكان يتواجد في محافظة الإسكندرية وظهر خلاله بملابس تعود إلى خمسينيات القرن الماضي. 

 

ولاحظ الجمهور المتابع للدراما أن ملابس محمد رمضان، في تلك الشخصية تشبه إلى حد كبير ملابس الفنان نور الشريف لاسيما في شكل الجلباب والعمامة والبالطو الذي يعلوه. 

 

 

واستنكر رواد التواصل الاجتماعي ما فعله محمد رمضان لدرجة أن البعض أطلق عليه اسم "موسى عبد الغفور البرعي"، بينما رجح البعض أن اختيار رمضان لتلك الأزياء ما هي إلا بغرض إحداث ضجة بين المتابعين. 

 

واتخذ آخرون موقف المدافعين عن محمد رمضان، مشيرين إلى أن الملابس جزء من الشخصية التي يلعبها في المسلسل وتناسب تلك الحقبة تماما وأنها ستتغير مع مرور الأحداث. 

 

وكتب مغرد يدعى باسم أحمد، قائلا: "لما تحاول تبقى عبدالغفور البرعي في نفسك". 

 

وعقبت مغردة تدعى وسام، قائلة: "محمد رمضان ناحت شخصية عبدالغفور البرعي ودا عشان هو بيعشق اي معاناه والدنيا تمشي بتظهرها وتحط عليه". 

 

وأضاف مغرد يدعى عبدالوهاب الادريسي، قائلا: "بعد تطلب عبدالغفور البرعي من السوق المفتوح"، بينما كتب حساب آخر قائلا: "محمد عبدالغفور رمضان البرعي". 

 

 

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد موسى المقرر أن يعرض في دراما رمضان المقبل حيث يشاركه العمل سمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وهبة مجدي، وغيرهم والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

#محمد رمضان #عبد الغفور البرعي #موسى #مسلسل موسى 2021 #مسلسل موسى #شهر رمضان #رمضان

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