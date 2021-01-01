  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة تكشف ماذا يفعل التدخين السلبي بالأطفال

الإثنين 29 مارس 2021 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تكشف ماذا يفعل التدخين السلبي بالأطفال



وكالات / سما /

كشفت دراسة علمية حديثة ماذا يفعل التدخين السلبي والتعرض لدخان التبغ بصحة الأطفال.

نشر موقع "تايمز نيوز ناو" تفاصيل الدراسة الحديثة، التي وصفت بأن تعرض الأطفال لدخان التبغ أو التدخين السلبي يجعل صحتهم في خطر بالغ.

وأوضح الباحثون من جامعة سينسيناتي الأمريكية أن الأطفال المعرضين لدخان التبغ يكونوا أكثر عرضة للحاجة إلى خدمات الرعاية الطارئة والعاجلة من غيرهم ممن لا يتعرضون إلى تلك المؤثرات.

وخلصت الدراسة إلى أن عددا أكبر من الأطفال المعرضين لدخان التبغ احتاجوا إلى رعاية عاجلة على مدار العام الواحد، بعكس أولئك الذين لا يتعرضون لأي شكل من أشكال التدخين السلبي.

وكشف الباحثون أن الأطفال المعرضين لدخان التبغ، يكون لديهم ضعف خطر الدخول إلى المستشفى مقارنة بغيرهم، مشيرة إلى أن 4 من كل 10 أطفال معرضين لهذا الخطر في الوقت الحالي.

ويتعرض الأطفال بسبب التبغ والتدخين السلبي لمشاكل أكثر تعقيدا في الجهاز التنفسي، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي.

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، آشلي ميريانوس، إن الدراسة تقدم أيضًا نظرة ثاقبة حول إجراءات الوقاية مثل توحيد المعايير والبدء في تدخلات الحد من التعرض لدخان التبغ في الرعاية العاجلة وحالات الطوارئ والمرضى الداخليين، وتعزيز سياسات المنزل والسيارة الطوعية الخالية من التدخين، للمساعدة في تقليل تعرض الأطفال لدخان التبغ والعواقب ذات الصلة.

ولاحظت الدراسة أن ذات الخطر على الأطفال، ينطبق على تدخين السجائر الإلكترونية.

#الأطفال #التدخين السلبي #التدخين #دراسة #التبغ #صحة الأطفال #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

الإعلان عن تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ​

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن تسجيل إصابات بالطفرة البريطانية من كورونا

حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

استشهاد

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في حيفا

الداخلية بغزة تتحدث عن إجراءات "كورونا" وتأمين الانتخابات

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اعلان سما رسائل