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حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة

الإثنين 29 مارس 2021 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية ومصدر في الحركة يكشف تفاصيل القائمة



غزة/سما/

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاثنين، بتسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية، المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار القادم.
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لـ”الأناضول”، إن القائمة تحمل اسم “القدس موعدنا”، ويترأسها القيادي “خليل الحيّة”.


وأوضح أن القائمة تضم 132 شخصية (تعادل عدد أعضاء البرلمان)؛ من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية المُحتلّة.
وفي السياق، قال مصدر مُطّلع (فضّل عدم الكشف عن هويته)، لـ”الأناضول”، إن القائمة تضم شخصيات “وطنية وسياسية من كافة التخصصات، في السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة والإعلام، وغيرها”، موضحا أن ثلث أعضاء القائمة من النساء.


ومن أبرز الشخصيات في القائمة، بحسب المصدر، “خليل الحية، ونزار عوض الله (من غزة) ومحمد أبو طير (من القدس الشرقية)، ولمى خاطر (من الخليل)”.
وأضاف المصدر إن القائمة تضم أسرى بارزين داخل السجون الإسرائيلية أهمهم، نائل البرغوثي (من رام الله)، وحسن سلامة (من غزة).
وقال المصدر إن نحو ثلث شخصيات القائمة لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة.


ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.


وفي 20 مارس/آذار الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بدء استقبال طلبات الترشح للقوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ولمدة 12 يوما.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في عام 2006 وفازت فيها حركة “حماس”.

#حماس #غزة #الانتخابات الفلسطينية #قائمة حماس

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