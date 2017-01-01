الميكروباص الكهربائي قادم في عام 2022

وكالات / سما /

أوضحت شركة فولكس فاجن بعض التفاصيل الجديدة حول إصدار ID.Buzz، الميكروباص الكهربائي الذي عرضته للمرة الأولى بشكل مفاهيمي في عام 2017.

وأكد (كارستن إنترا) Carsten Intra، رئيس المركبات التجارية في فولكس فاجن، في مقابلة التقارير السابقة التي تفيد بأن إصدار ID.Buzz في الولايات المتحدة قد تأخر من 2022 إلى 2023.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت نسخة الركاب من ID.Buzz فقط هي التي حصلت على إصدار أمريكي، بينما ستشهد أوروبا نسخة تجارية ونسخة ركاب من الميكروباص الكهربائي.

ومن المحتمل أن يكون الإصدار الأساسي من ID.Buzz يتضمن محركًا بدفع خلفي وقوة 200 حصان، في حين أن الإصدار الأكثر قوة يحصل على نظام الدفع الرباعي ونحو 300 حصان.

وتمتلك النسخة التجارية في أوروبا من ID.Buzz – التي تم تقديمها لأول مرة باسم Buzz Cargo – أجهزة استشعار وبرمجيات من شأنها تمكين القدرات الذاتية، لكن لن تتوفر نسخة القيادة الذاتية إلا بعد طرح الإصدار العادي.

وتتوقع شركة فولكس فاجن، التي تمتلك أيضًا Audi و Skoda و Porsche، أن تكون أول مركبة مستقلة يتم إطلاقها على الإطلاق.

ويُقصد بمركبة ID.Buzz أن تكون تكريمًا واضحًا للسيارة الأيقونية التي باعتها الشركة في أمريكا الشمالية بين عامي 1950 و 1980.

ومن المتوقع أن تنحرف إصدارات الإنتاج قليلاً عن النسخة الأصلية ذات الوجه الحاد، حيث يتم تركيب جميع البطاريات تحت الأرضية.

وعندما يتم إصداره، فإن الميكروباص الكهربائي ID.Buzz ينضم إلى ID 3 الهاتشباك، و ID 4 الدفع الرباعي، و ID 5 الكوبيه التي من المفترض إصدارها قريبًا كأحدث عضو في تشكيلة فولكس فاجن السريعة النمو من السيارات الكهربائية.

وتحصل الصين أيضًا على ID 6 في وقت ما في المستقبل، وتتضمن مجموعة ID الكهربائية من فولكس فاجن أيضًا إصدارات مفاهيمية من سيارات الدفع الرباعي الكبيرة ID Roomzz وعربة الكثبان الرملية ID Buggy، وكلها مبنية عبر منصة فولكس فاجن للسيارات الكهربائية المعروفة باسم MEB.