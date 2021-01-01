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استشهاد شاب برصاص الاحتلال يعاني من اضطرابات نفسية في حيفا

الإثنين 29 مارس 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص الاحتلال يعاني من اضطرابات نفسية في حيفا



حيفا /سما/

قتل منير أحمد عنبتاوي (33 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار على يد عناصر من الشرطة في حي "وادي النسناس" بمدينة حيفا، اليوم الإثنين.

وقالت شقيقة الشاب الضحية في تصريح صحفي  ، إنه "طلب من والدتي المال في الوقت الذي لم يتوفر معها، وفي أعقاب ذلك نزل إلى الشارع غاضبا وهو يعاني من اضطرابات نفسية".

وأضافت أن "والدتي هي من اتصلت بالشرطة حتى لا يشكل خطرا على نفسه والآخرين ويتم نقله إلى المستشفى".

وتساءلت "كيف يعقل أن تطلق الشرطة 3 رصاصات على شخص مريض بمنطقة الظهر بدلا من اعتقاله؟"

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا حول "مشتبه كان يقوم بأعمال شغب في أحد شوارع حيفا، وعند محاولة اعتقاله حاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه، فيما أصيب أحد العناصر بجروح طفيفة".

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جراحا بالغة الخطورة، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته.
 

#مقتل شاب #حيفا #وادي النسناس

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