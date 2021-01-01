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"الخارجية" تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية

الإثنين 29 مارس 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تستدعي سفراء عدد من الدول الأوروبية



رام الله / سما /

استدعت وكيلة وارة الخارجية والمغتربين أمل جادو سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.

وجاء هذا الاستدعاء بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وعبرت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدوانا صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وأهمها حقنا في تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشارت إلى أن هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلا من أن تضغط هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية.

 
#وزارة الخارجية #الدول الأوروبية #سفراء #رياض المالكي #بلغاريا #التشيك #بريطانيا #مجلس حقوق الإنسان

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