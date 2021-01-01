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النيابة والشرطة تكشفان ملابسات مقتل شاب في سلفيت

الإثنين 29 مارس 2021 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة والشرطة تكشفان ملابسات مقتل شاب في سلفيت



سلفيت / سما /

كشفت النيابة العامة وإدارة المباحث الجنائية في شرطة محافظة سلفيت، اليوم الاثنين، ملابسات مقتل شاب يوم أمس في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "إنه وبعد وصول جثمان شاب يبلغ من العمر (27 عاما) لمركز طبي في بلدة بديا غرب سلفيت، بدأت النيابة العامة إجراءات التحقيق، فيما باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري، والتي أسفرت عن حصر الاشتباه بشخصين بارتكاب الجريمة، وتم جلبهما، وسماع أقوالهما، والتحفظ عليهما، واحالتهما للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولا.

#النيابة العامة #الشرطة #سلفيت

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