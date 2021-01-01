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شاهد:صلاح يمازح تريزيغيه خلال مران المنتخب المصري

الإثنين 29 مارس 2021 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد:صلاح يمازح تريزيغيه خلال مران المنتخب المصري



القاهرة/سما/

عرضت صحيفة "الوطن" مقطع فيديو يظهر مزاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع زميله محمود حسن "تريزيغيه".

ويظهر في الفيديو صلاح وهو يمازح تريزيغيه بضرب شحمة أذنه، وشاركهما المزاح المدافع محمد هاني.

وفي وقت سابق، توجه صلاح، بالعزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلي والجرحى.


وقال صلاح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
ويلتقي منتخب مصر لكرة القدم ونظيره منتخب جزر القمر، اليوم الاثنين، ضمن الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل هذه المبارة قناة "بي إن سبورتس"، كما تنقلها القناة المفتوحة أون تايم سبورت،على الإرسال الأرضي.

وتسعى مصر للفوز بهذه المباراة للتأكيد على صدارتها للمجموعة، حيث تتصدر مصر بالفعل هذه المجموعة بفارق هدف عن جزر القمر وتسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة بعدما تأكد تأهل الفريقين لنهائيات الأمم الأفريقية 2022.

#محمد صلاح #محمود تريزيغيه #المنتخب المصري

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