تحذير: العشاء بتلك الطريقة يمكن أن يسبب لك الوفاة

وكالات

أطلق عدد من العلماء تحذيرا شديدا بأن العشاء بتلك الطريقة يمكن أن يكون سببا رئيسيا للإصابة بالكثير من الأمراض وربما زيادة احتمالات التعرض للوفاة المفاجئة.

نشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا تطرق فيه إلى أن تناول العشاء في الخارج بصورة مستمرة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة، وربما يسبب الوفاة المبكرة.



وأوضحت الدراسة الحديثة، أن تناول العشاء في الخارج وتناول الوجبات السريعة باستمرار، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وخلص الباحثون إلى أن تناول العشاء في الخارج بشكل متكرر، يرتبط بشكل كبير بزيادة معدلات الوفاة المبكرة.

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية مؤخرًا، أن استهلاك الطاقة اليومي للأمريكيين من الطعام بعيدًا عن المنزل ارتفع من 17 في المئة في الفترات من 1977-1978 إلى 34 في المئة في 2011-2012.

في الوقت ذاته، نما عدد المطاعم بشكل مطرد، ومن المتوقع أن تزداد مبيعات صناعة المطاعم بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن بعض المطاعم تقدم أطعمة عالية الجودة، إلا أن الجودة الغذائية للوجبات بعيدًا عن المنزل، خاصةً من سلاسل الوجبات السريعة، تكون عادةً أقل مقارنةً بالوجبات المطبوخة في المنزل.

وأظهرت الدلائل أن الوجبات خارج المنزل تميل إلى أن تكون أعلى في كثافة الطاقة والدهون والصوديوم، ولكنها أقل في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والعناصر الغذائية الوقائية مثل الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.



وحلل الباحثون بيانات واستطلاعات رأي أكثر من 35 ألف شخص بالغ، تزيد أعمارهم عن 20 عاما، ووجدوا أنهم جميعا يكرروا تناول وجبات العشاء بالخارج.

وربط الباحثون بين تلك البيانات وسجلات الوفيات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015، ووجدوا أن معظم الوفيات ناتجة عن أمراض بالقلب والأوعية الدموية والسرطان، وجميعها مرتبط بصورة مباشرة بالعشاء في الخارج.

ورصد الباحثون أيضا بيانات 291 ألف شخص تقريبا، وجدوا أن 2781 حالة توفت بينها 511 حالة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية و638 حالة بسبب السرطان، ومعظم الوفيات كانت تحرص على تناول العشاء بالخارج، بنسبة وصلت إلى 95% تقريبا.