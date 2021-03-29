إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من المستحقات

غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت وزارة المالية في تصريح لها إن طالب الجامعة الاسلامية يستفيد هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.





وأوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 29/3/2021 وحتى 21/4/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية اضغط هنا ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).