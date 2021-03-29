  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من المستحقات

الإثنين 29 مارس 2021 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الاسلامية من المستحقات



غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني لعام 2020-2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الاسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت وزارة المالية في تصريح لها إن طالب الجامعة الاسلامية يستفيد هو وأقارب الدرجة الأولى (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة) بنسبة 25% لطلبة البكالوريوس من جميع التخصصات ويشمل كذلك الدراسات العليا من لهم رقم جامعي (2018,2019,2020), وطلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12.5% من رسوم الفصل.


 
وأوضحت أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من اليوم الاثنين 29/3/2021 وحتى 21/4/2021 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية اضغط هنا ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

#طلاب الجامعة الاسلامية #موظفون #غزة #الجامعة الاسلامية #مستحقات الموظفين

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تتحدث عن إجراءات "كورونا" وتأمين الانتخابات

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و خلال الـ24 ساعة الأخيرة

صحفي إسرائيلي يكشف عن مطالب فلسطينية تتعلق بالانتخابات في القدس

هارتس : الأزمة بين نتنياهو والملك الأردني قد تنعكس على الحدود

أيّام على إغلاق باب الترشُّح: لا قوائم للفصائل الكبرى بَعد ودحلان سينافس بهذه القائمة ..

اعلان سما رسائل