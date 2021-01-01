"ليفاندوفسكي" يواصل التفوق على ميسي في صراع خاص

وكالات / سما /

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، هدفين ضمن ثلاثية منتخب بلاده أمام أندورا، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس", فإن الهدف الثاني لليفاندوفسكي أمام أندورا يحمل الرقم 25 له سواء مع بايرن ميونيخ أو منتخب بولندا خلال عام 2021.

ويتفوق النجم البولندي عن أقرب ملاحقيه، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين وبرشلونة بـ6 أهداف كاملة، إذ سجل الأخير 19 هدفا هذا العام.

أما شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فقد أشارت إلى أن ليفاندوفسكي سجل في مبارياته العشرة الأخيرة سواء مع النادي أو المنتخب.