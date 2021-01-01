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جلسة الحكومة : مناقشة موازنة 2021 وتوقعات بوجود عجز بنحو مليار دولار

الإثنين 29 مارس 2021 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة الحكومة : مناقشة موازنة 2021 وتوقعات بوجود عجز بنحو مليار دولار



رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، أن هناك توقعات بوجود فجوة عجز بنحو مليار دولار في الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وأوضح اشتية خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، أن مجلس الوزراء يستكمل اليوم مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021 قبل إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفقًا للأصول، وذلك بعد أن يجري المجلس النقاش للمرة الثالثة والنهائية للموازنة، وسط توقعات بفجوة عجز نحو مليار دولار.

وأكد أن الحكومة ستعمل كل ما تستطيع لسد هذه الفجوة، عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية، إلى جانب تطبيق الخطة الاستراتيجية للإرادات الضريبية للفترة بين 2021- 2025، والتي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب الضريبي وتجنب الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

يتبع...

#محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا

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