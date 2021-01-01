الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و خلال الـ24 ساعة الأخيرة

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين،عن تسجيل 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و1181 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقالت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 40، طولكرم 133، جنين 164، قلقيلية 47، الخليل 125، نابلس 238، سلفيت 15، ضواحي القدس 16، رام الله والبيرة 138، بيت لحم 42، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 815.



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي"طوباس 21، طولكرم 132، جنين 137، قلقيلية 86، نابلس 69، الخليل 188، سلفيت 69، ضواحي القدس 20، رام الله والبيرة 133، بيت لحم 154، أريحا والأغوار 16"، قطاع غزة 156.



وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، قلقيلية 4، نابلس 3، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1"، وتم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 207 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 69055، بينهم 7638 تلقوا الجرعتين من اللقاح.