  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الإثنين 29 مارس 2021 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين،عن تسجيل  18 وفاة و1786 إصابة جديدة بكورونا و1181 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقالت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%،  فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 40، طولكرم 133، جنين 164، قلقيلية 47، الخليل 125، نابلس 238، سلفيت 15، ضواحي القدس 16، رام الله والبيرة 138، بيت لحم 42، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 815. 


وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي"طوباس 21، طولكرم 132، جنين 137، قلقيلية 86، نابلس 69، الخليل 188، سلفيت 69، ضواحي القدس 20، رام الله والبيرة 133، بيت لحم 154، أريحا والأغوار 16"، قطاع غزة 156.


وتم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، قلقيلية 4، نابلس 3، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1"،  وتم تسجيل 5 وفيات في قطاع غزة. 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود  207 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 65 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضاً.
وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 69055، بينهم 7638 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#الصحة الفلسطينية #فيروس كورونا #فلسطين #قطاع غزة #رام الله #الضفة الغربية #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تتحدث عن إجراءات "كورونا" وتأمين الانتخابات

صحفي إسرائيلي يكشف عن مطالب فلسطينية تتعلق بالانتخابات في القدس

هارتس : الأزمة بين نتنياهو والملك الأردني قد تنعكس على الحدود

أيّام على إغلاق باب الترشُّح: لا قوائم للفصائل الكبرى بَعد ودحلان سينافس بهذه القائمة ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اعلان سما رسائل