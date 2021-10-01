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طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 29 مارس 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



غزة/سما/

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الإدارة، إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى والحافلة الثانية من كشف رقم (2021/10).

ودعت المسافرين لتواجد غدًا الساعة 8 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.


كما شدّدت إدارة المعابر والحدود، على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد اضغط هنا

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