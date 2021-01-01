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أولمو ينقذ إسبانيا من فخ جورجيا بهدف قاتل

الإثنين 29 مارس 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمو ينقذ إسبانيا من فخ جورجيا بهدف قاتل



وكالات / سما /

أنقذ النجم الإسباني الشاب، داني أولمو، منتخب بلاده من فخ جورجيا بهدف قاتل في الوقت المبدد من المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الاحد.

ونجحت إسبانيا في تحقيق الانتصار الأول في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر العام المقبل، بعد تعادلها في مباراة الجولة الأولى ضد اليونان.

ونزل الماتادور ضيفاً ثقيلاً على جورجيا في ملعب بوريس بايشادزي دينامو أرينا، في لقاء لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات.

وسعت إسبانيا لتسجيل هدف التقدم طوال دقائق الشوط الأول، لكنها تلقت صدمة بهدف رائع حمل توقيع خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 44.

وانتظرت كتيبة لاروخا وصول الدقيقة 56 لتدوين هدف التعادل عبر نجم مانشستر سيتي، فيران توريس.

واستمر التعادل بهدف لمثله مسيطراً على لوح النتيجة حتى الدقيقة الثانية من الوقت المبدد لينجح داني أولمو في تسجيل هدف الفوز القاتل من تسديدة قوية بعيدة المدى.

وبعد الهدف، عانت جورجيا من نقص عددي بطرد ليفان شينجيليا بورقة حمراء مباشرة.

فوز يرفع رصيد إسبانيا للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت.

#أولمو #جورجيا #إسبانيا #داني أولمو #تصفيات أوروبا

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