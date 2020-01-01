فرنسا تفوز بسهولة على كازاخستان بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

وكالات / سما /

فاز المنتخب الفرنسي أمس الأحد على كازاخستان بنتيجة 2-صفر ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وقد حقق أبطال العالم الانتصار في الشوط الأول، إذ سجل ديمبلي هدفا وأضاف سيرجي مالي هدفا بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني. وتصدرت فرنسا المجموعة بأربع نقاط على حساب البوسنة، قبل مواجهة المنتخبين يوم الأربعاء، وتضم المجموعة أيضا أوكرانيا وفنلندا.

تمكن عثمان ديمبلي من قيادة منتخب فرنسا إلى الفوز 2-صفر على كازاخستان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الأحد. فبعد أربعة أيام من التعادل 1-1 مع أوكرانيا في باريس، حقق أبطال العالم الانتصار في الشوط الأول، إذ سجل ديمبلي هدفا وأضاف سيرجي مالي هدفا بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدرت فرنسا المجموعة بأربع نقاط على حساب البوسنة، قبل مواجهة المنتخبين يوم الأربعاء، وأوكرانيا وفنلندا. ولا تملك كازاخستان أي نقطة بعدما خاضت مباراتها الأولى في التصفيات.

وسجل ديمبلي هدفه الدولي الثالث في 23 مباراة مع بلاده، لكنه الأول منذ هدف في الفوز 3-1 على إيطاليا وديا في حزيران/يونيو 2018، ويمثل الهدف دفعة لآمال اللاعب في الوجود في تشكيلة المدرب ديشان خلال بطولة أوروبا التي تنطلق في حزيران/يونيو المقبل.

وعززت فرنسا التقدم مع نهاية الشوط الأول، إذ وضع مالي الكرة بطريق الخطأ في مرماه بعد لحظات من حرمان مارسيال من التسجيل.

ولم تصنع فرنسا الكثير من الفرص لكنها حصلت على فرصة لإضافة الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء حصل عليها البديل مبابي لكن الحارس ألكسندر موكين أنقذ محاولة لاعب باريس سان جرمان في الدقيقة 76.

وحصل مبابي على فرصة أخرى للتسجيل في اللحظات الأخيرة لكن الحارس موكين أنقذ المحاولة أيضا.