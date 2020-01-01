بوروسيا دورتموند يستسلم لرحيل هالاند في الصيف

وكالات / سما /

بدأ بوروسيا دورتموند الألماني التخطيط بالفعل للموسم المقبل، فيما أكدت مصادر مقربة من الفريق أن النادي قد استسلم بالفعل لرحيل نجمه وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند بنهاية الموسم الجاري.

ويعتبر هالاند أحد أهم النجوم الصاعدة في سماء الكرة العالمية إذ صار هدفًا لأكبر أندية أوروبا وعلى رأسهم عملاقي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة اللذان يسعيان للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن مصادر مقربة من بوروسيا دورتموند أن النادي لا يضع هالاند في حسبانه فيما يتعلق بالتخطيط للموسم القادم إذ يؤمن أنه لن يبقى مع الفريق.

وأضافت أن مايكل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، على استعداد لدفع قيمة بند حق إعادة شراء لاعبه السابق أليكساندر أيساك من ريال سوسيداد الإسباني البالغة 30 مليون يورو.

وكان أيساك قد انضم إلى ريال سوسيداد مقابل 6.5 مليون يورو في صيف 2019، فيما خاض هذا الموسم مع النادي الإسباني 24 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولي بوروسيا دورتموند يودون بقاء هالاند الموسم القادم، إلا أنهم يدركون أن عليهم أن يحاربوا أكبر الأندية لتحقيق مرادهم، وعلى رأس تلك الأندية برشلونة وريال مدريد.

وتبقى الأولوية في برشلونة لتجديد عقد ميسي ثم التعاقد مع رأس حربة جديد فيما يعتلي هالاند قائمة المرشحين لشغل هذا المركز. ويعيش النادي الكتالوني وضعية اقتصادية صعبة، وفي حال بقاء ميسي فسيبيع البلوجرانا عدد من لاعبيه لكي يتمكن من التعاقد مع هالاند.

في المقابل، يناطح ريال مدريد غريمه الكتالوني في صفقة الهداف النرويجي، إذ أكد تقرير نشرته صحيفة “ماركا”، أمس السبت، أن الميرينجي سيحاول ضم هالاند من بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان في سوق انتقالات واحد هذا الصيف.