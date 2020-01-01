صحفي إسرائيلي يكشف عن مطالب فلسطينية تتعلق بالانتخابات في القدس

القدس المحتلة / سما /

أكد صحفي إسرائيلي، أنّ السلطة الفلسطينية طلبت من دبلوماسيين أجانب السعي من أجل فتح 18 مركز اقتراع للناخبين الفلسطينيين شرق القدس المحتلة وليس 6 كما كان عليه الحال في انتخابات 2006.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "كان" جال بيرغر عبر تويتر يوم الأحد، أن هذا الطلب لم تتقدم به السلطة الفلسطينية بشكل رسمي لدى إسرائيل.

وأوضح، أنّ إسرائيل لم تحدد موقفها بهذا الخصوص حتى اللحظة.

وكانت، لجنة الانتخابات المركزية أعلنت في وقت سابق، أنها لم تتسلم ردا بعد بخصوص إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.