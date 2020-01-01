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صحفي إسرائيلي يكشف عن مطالب فلسطينية تتعلق بالانتخابات في القدس

الإثنين 29 مارس 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحفي إسرائيلي يكشف عن مطالب فلسطينية تتعلق بالانتخابات في القدس



القدس المحتلة / سما /

أكد صحفي إسرائيلي، أنّ السلطة الفلسطينية طلبت من دبلوماسيين أجانب السعي من أجل فتح 18 مركز اقتراع للناخبين الفلسطينيين شرق القدس المحتلة وليس 6 كما كان عليه الحال في انتخابات 2006.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "كان" جال بيرغر عبر تويتر يوم الأحد، أن هذا الطلب لم تتقدم به السلطة الفلسطينية بشكل رسمي لدى إسرائيل.

وأوضح، أنّ إسرائيل لم تحدد موقفها بهذا الخصوص حتى اللحظة.

وكانت، لجنة الانتخابات المركزية أعلنت في وقت سابق، أنها لم تتسلم ردا بعد بخصوص إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

#الانتخابات الفلسطينية #القدس #السلطة الفلسطينية #الاحتلال

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