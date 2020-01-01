"التربية" و"يونيبال" توقعان اتفاقية لرفع الوعي الصحي لدى الطالبات

رام الله / سما /

وقّعت وزارة التربية والتعليم وشركة "يونيبال" للتجارة العامة، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العادات السلوكية الصحية المتعلقة بالنظافة الشخصية عند الطالبات اليافعات من الصفوف السادس، والسابع، والثامن.

كما تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الصحة المدرسية في الوزارة إيهاب شكري؛ نيابة عن وزير التربية والتعليم، ومن جانب "يونيبال" مدير قسم التسويق التجاري للمواد غير الغذائية صبحي عبد السلام، إلى رفع الوعي الصحي لدى الفتيات لتبني أنماط حياة صحية في فترة المراهقة من منظور شمولي، وذلك في المدارس الأكثر احتياجاً بمديريات طوباس، وسلفيت، ونابلس، وضواحي القدس، وجنوب الخليل.

وأكد الطرفان أهمية هذه الاتفاقية لتطوير المهارات الصحية لدى الطالبات؛ للمرور بمرحلة المراهقة بأمان، مؤكدين أصالة الشراكة بين "التربية" و"يونيبال"؛ والتي تتجسد من خلال تنفيذ عديد النشاطات الصحيّة والتربوية الهادفة، معربين عن أملهم في الوصول إلى عدد أكبر من الطالبات.