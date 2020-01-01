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حماس تؤكد على تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الوطنية

الإثنين 29 مارس 2021 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تؤكد على تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الوطنية



غزة / سما /

أكد رأفت مرة رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بمنطقة الخارج على تمسك الشعب الفلسطيني بوجوده فوق أرضه وبهويته الوطنية ضد أي محاولة لتغيير طابع المجتمع الفلسطيني خاصةً في مناطق الـ48.

وعبر مرة، في تصريح صحفي له بالذكرى الـ45 ليوم الأرض، عن رفض حماس لسياسات الاحتلال التمييزية والعنصرية، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في النضال بكل الوسائل لمقاومة الاحتلال.

وقال "إن انتفاضة شعبنا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948 مثلت تحولًا مهمًا في تاريخنا المقاوم وفي تطور قضيتنا الفلسطينية، حيث انتفض أهلنا عام 1976 في وجه السياسات الصهيونية الهادفة إلى الترحيل والطرد والتهجير".

وأضاف "إن تلك الانتفاضة وما قدمه شعبنا من شهداء وجرحى ومعتقلين أسست لمرحلة وطنية فلسطينية ساهمت مع المراحل الأخرى في تثبيت الوجود الفلسطيني، وحماية الهوية والدفاع عن الأرض ورفض سياسات الاحتلال".

وأكد القيادي في حماس أن نضال الشعب الفلسطيني في الداخل يتكامل مع نضال الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة والخارج، ضمن رؤية وطنية شاملة عنوانها التخلص من الاحتلال والتحرير والعودة.

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