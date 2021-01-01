  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

150 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في البلدة القديمة تزامنا مع "عيد الفصح"

الإثنين 29 مارس 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
150 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدد إجراءاته في البلدة القديمة تزامنا مع "عيد الفصح"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم 150 مستوطنا، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة؛ بسبب "عيد الفصح" اليهودي.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات كبيرة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضاف، إن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها الأمنية وتعزيز قواتها في البلدة القديمة وأزقتها، وذلك بحجة أداء مراسم "عيد الفصح" اليهودي.

وأوضح شهود عيان، أنه من بين المقتحمين لباحات الأقصى المستوطن المتطرف "أرئيه الداد"، وهو ما يطلقون عليه "عراب التقسيم الزماني" للأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت اجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهد اقتحامات واسعة من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال قد فرضت اجراءات مشددة على المدينة وبلدتها القديمة منذ يومين بسبب "عيد الفصح العبري"، حيث شهد اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى من قبل عشرات المستوطنين.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #عيد الفصح اليهودي

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

على فراش المرض.. ممثل فلسطيني يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي (فيديو)

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

تشييع جثمان الشيخ العالم يوسف فرحات"أبو الحسن" وسط قطاع غزة..صور

"المبادرة الوطنية" تعلن تسجيل قائمتها الانتخابية.. وتكشف عن برنامجها

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

أيّام على إغلاق باب الترشُّح: لا قوائم للفصائل الكبرى بَعد ودحلان سينافس بهذه القائمة ..

مجدي صالح

وزير الحكم المحلي الفلسطيني ينفي مزاعم إسرائيلية عن سرقة "الأرشيف النووي" للسلطة

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..

اعلان سما رسائل