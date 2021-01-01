الصحة: 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا ستصل اليوم وغدا

رام الله / سما /

أعلن ياسر بوزية، مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه من المتوقع أن يصل اليوم الاثنين، 100 ألف جرعة من لقاحات كورونا المقدمة من جمهورية الصين إلى فلسطين.

وأضاف بوزية في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن غدًا الثلاثاء، سيصل فلسطين أولى الجرعات التي تم شراؤها من قبل الحكومة الفلسطينية، والمقدرة بـ 25 ألف جرعة.

وأشار إلى أن الصحة الفلسطينية تنتظر كذلك دفعات أخرى من اللقاحات خلال الفترة المقبلة تقدر بـ 48 ألف جرعة، لافتًا إلى أنه ونظرًا لمحدودية الانتاج من قبل الشركات المُتعاقدة، ستأتي المطاعيم على عدة دفعات وليس دفعة واحدة.

وعن فعالية اللقاحات في ظل اختلاف أنواعها، أكد بوزية، أن وزارة الصحة لا تقوم بشراء أي لقاح وإحضاره إلى فلسطين إلا بعد التأكد من أنه آمن وفعال، ويحتوي على الحد الأدنى من الآثار الجانبية.

ونوه إلى أن الصحة تقوم بمراقبة كذلك التبريد الذي يكون للمطاعيم منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى مستودعات الوزارة، وأخيرًا حتى لحظة وصوله إلى المواطن.