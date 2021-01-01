بمشاركة السفيرة ابو حصيرة ..احياء يوم الارض في كندا

سما -

أحيت الجمعية العربية الفلسطينية الكندية والمفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا ولجنة الصداقة البرلمانية كندا - فلسطين ذكرى يوم الأرض، وذلك عبر فعالية افتراضية على الزوم شارك فيها السفراء أعضاء مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى كندا وجمعيات الجالية الفلسطينية في كندا.

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى كندا السيدة هالة أبو حصيرة على أهمية احياء يوم الأرض للتأكيد على صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي والذي يرتكز على الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، والتأكيد على أهمية تذكير العالم بالظلم الواقع على الشعب الفلسطيني وبعدالة القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله.

كما أكدت أن ما يحدث في القدس الشرقية ومحاولات إسرائيل تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وبخاصة في حي الشيخ جراح، وسلوان وقرية الولجة ما هو الا استمرار لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسة الضم للأرض الفلسطينية. ونوهت بأن نقل السكان الواقعين تحت الاحتلال يعتبر جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة، ودعت الى محاسبة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وركزت على أهمية دعم المحكمة من قبل الدول الموقعة على ميثاق روما، وعدم محاولة تقويض التحقيق الذي اقرته المحكمة مؤخرا حيث أن المساءلة يجب الا تكال بمكيالين، ويجب أن تنطبق على جميع الدول بما فيها إسرائيل. واستنكرت محاولات إسرائيل تهديد وعقاب طاقم المحكمة ووزير خارجية دولة فلسطين والفريق الفلسطيني المكلف بهذا الملف.

كما أكدت السفيرة أبو حصيرة على أهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية التي هي مطلب وطني وشعبي فلسطيني وعلى كونها عملية شفافة وديمقراطية، وبمبادرة السيد الرئيس عقد مؤتمر دولي للسلام متعدد الأطراف على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وختاماً شكرت المشاركين من السفراء والبرلمانيين وأعضاء الجالية الفلسطينية في كندا على دورهم في إيصال صوت الحق الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية، وجميع أصدقاء فلسطين حول العالم لدعمهم المستمر للشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله في دولته المستقلة.

وتتابعت مداخلات المشاركين، حيث أكد السيد/ جمال السلال، سفير الجمهورية اليمينية وعميد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى كندا في كلمته باسم مجلس السفراء العرب على دعم الدول العربية لنضال الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه، وعلى أهمية المبادرة العربية للسلام لتحقيق حل عادل وشامل يفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتفعيل اللجنة الرباعية للسلام. كما دعى الحكومة الكندية لتحمل مسؤوليتها واخذ موقف داعم للقضية الفلسطينية خصوصاً في مجال حقوق الانسان ينسجم مع مواقف كندا الدولية بهذا الخصوص.

وأكد كل من عضوي البرلمان الكندي، السيدة/ سلمى زاهد، رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية كندا – فلسطين، والنائب الكساندر بولاريس عن " الحزب الديمقراطي الجديد" على أهمية نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ونوهت بتصويت كندا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واستئناف الحكومة الكندية الليبرالية تمويل الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين.