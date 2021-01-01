بلدية خانيونس ومصلحة المياه تشرعان بإنشاء مشروع تصريف الأمطار بمنطقة الوفية

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه الساحل، وسلطة المياه الفلسطينية، بتنفيذ مشروع تصريف مياه الامطار بمنطقة الوفية بخان يونس، وذلك بتمويل من دولة الكويت من خلال مؤسسة اليونسيف بتكلفة (1.5) مليون دولار .

وأكد رئيس بلدية خان يونس وعضو مجلس إدارة مصلحة المياه م. علاء الدين البطة بأن المشروع سينهي معاناة السكان والتي امتدت لعشرات السنين، لا سيما وأن المنطقة تعد من أكثر المناطق انخفاضًا في خان يونس، وتصل إليها مياه الأمطار من كافة أرجاء المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم من خلاله إنشاء عبارة خرسانية في باطن الأرض على أعماق متفاوتة للوصول إلى الميول الهندسية المطلوبة لضمان انسيابية تصريف المياه من المنطقة المذكورة وصولا إلى بركة التجميع الرئيسية الواقعة شمالي حي الأمل.

وشدد م. البطة على أن البلدية لم تدخر جهدًا من أجل تأمين الدعم المادي المطلوب لتنفيذ المشروع بكل مكوناته، وذلك بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، من أجل الارتقاء بخدمات الصرف الصحي ومياه الأمطار لسكان مدينة خان يونس ، مشيرًا إلى أن المشروع سيشمل كذلك تعبيد شوارع المنطقة والطرق الفرعية.

ومن جانبه أكد مدير مصلحة مياه بلديات الساحل م. منذر شبلاق على أهمية المشروع لمنطقة الوفية والتي كانت تعاني خلال مواسم الشتاء الماضية، لافتًا إلى أن خط تصريف المطر سيتم ربطة على الشبكة القائمة وصولاً مباشرة إلى بركة التجميع الرئيسية شمال حي الأمل، بالإضافة الى تأهيل الحوض وانشاء الأسوار المحيطة به لحمايته، وذلك بهدف وضع حل جذري لمشكلة فيضان مياه الأمطار على سكان المنطقة خلال موسم الشتاء والاستفادة القصوى من مياه الأمطار عبر ترشيحها للخزان الجوفي.

وأشار شبلاق إلى أن المشروع سيعمل على تعزيز الخزان الجوفي وذلك من خلال حقن نصف مليون متر مكعب من مياه الأمطار سنوياً، وتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار بما يخدم المصلحة العامة وسلامة المجتمع، مبينًا أن مصلحة المياه تسعى لحماية السكان وممتلكاتهم من مخاطر موسم الشتاء عبر تنفيذ المشاريع الحيوية للتخفيف من معاناتهم.

وفي سياق متصل أوضح مسئول مشاريع الصرف الصحي ومياه الأمطار م. محمـد أبو شعر مكونات المشروع التي تشمل إنشاء عبارة خرسانية بدءًا من شارع الكسيحة وصولا إلى مسجد الخلفاء في مخيم العقاد مرورًا بشارع الحمامية ومن ثم منطقة الوفية والاتجاه شمالاً مرورا بشارع الكتيبة ومن ثم منطقة الحاجر الغربي "المطاوعة" وصولاً إلى بركة تجميع مياه الأمطار في حي الأمل.

وبين م. أبو شعر أن المشروع يتكون من ثلاثة مراحل والتي تشمل تمديد مواسير خراسانية بطول مواسير (1,175) مترًا بأقطار مختلفة، وإنشاء بوكس كلفر بطول (1,110) مترًا بأقطار مختلفة، وتركيب (29) منهل، و(50) مصفاة أمطار، وشبكة مواسير بلاستيكية بطول (700) مترًا، بالإضافة إلى تمديد خط أمطار في شارع الهلال القديم حتى الكتيبة بطول (700) مترًا، وتعبيد الشوارع في مكان خطوط مياه الأمطار بطول (2,000) مترًا مربعًا، ورصف الشوارع بمساحة (5,300) مترً مربعًا، إلى جانب إعادة تأهيل سور حوض بركة حي الأمل بطول (1,450) مترًا.