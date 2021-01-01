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تحاكي حربًا شاملة .. مناورة إسرائيلية ضخمة في قبرص ​

الإثنين 29 مارس 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحاكي حربًا شاملة .. مناورة إسرائيلية ضخمة في قبرص ​



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيجري مناورة شاملة ضخمة هذا الصيف في قبرص، والتي ستكون أكبر مناورة خارج إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإنه ستشارك في المناورة التي تستمر قرابة 4 أسابيع وتجري في إطار ما سمته الصحيفة "شهر الحرب"، القوات الخاصة وقيادة العمق بقواتها النظامية والاحتياطية، فضلًا عن القوات الجوية والبحرية.

وستشمل المناورة وفق قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، سيناريو متعدد لحرب شاملة على عدة جبهات، منها الشمالية مع لبنان وربما سوريا، وقطاع غزة، يضاف إليها أحداث أمنية تنطلق من الضفة الغربية، إلى جانب جبهات أخرى.

وتهدف المناورة لإجراء فترة تديب طويلة ومتواصلة وصعبة تحاكي الوضع الحقيقي، وزيادة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب في نهاية المطاف.

وسيتم نقل الجنود إلى قبرص بحرًا وجوًا، ونقل آليات للقوات البرية التي ستشارك في المناورة، إلى جانب نقل صواريخ ومعدات عسكرية مختلفة لمحاكاة تنفيذ هجمات في عمق ما سمي بـ "أراضي العدو".

وبالتوازي مع ذلك سيجري الجيش الإسرائيلي تدريبات أيضًا داخل إسرائيل من قبل هيئة الأركان العامة تتعلق بالقدرات الاستخباراتية والنارية واللوجستية لمعركة على عدة ساحات وجبهات.

صحيفة "القدس"

#اسرائيل #حرب #مناورة

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