النفط يهبط مع إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

وكالات / سما /

نزل النفط بأكثر من اثنين بالمئة، اليوم الاثنين، بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، التي كانت تسد ممر التجارة العالمية الحيوي منذ قرابة أسبوع.

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة إلى 63.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 59.49 دولار للبرميل.

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور، بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباح اليوم.