رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، تسجيل 24 حالة وفاة، و1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في فلسطين.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى إصابة شاب وتحطيم مركبة وتخريب غرفة زراعية في اعتداء للمستوطنين ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ لجنة الوبائيات بحثت الحالة الوبائية ومستجدات ملفي التطعيم واللقاحات ورفعت توصياتها لجهات الاختصاص.. 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ

_ لجنة الانتخابات توضح حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية

_ كنيسة القيامة تفتح أبوابها في أحد الشعانين وبطريرك اللاتين يبدي تفاؤلا

_ أبو هولي يرحب بقرار "الأونروا" رفع قيمة المساعدات النقدية للاجئين في سوريا

_ المالكي يشيد بالمبادرة الصينية للسلام

_ زيارات ميدانية لإحياء ذكرى يوم الأرض في النقب

_ إصابة شاب وتحطيم مركبة وتخريب غرفة زراعية في اعتداء للمستوطنين بكفر الديك

_ عمليات ترويع ارهابية يواصلها الاحتلال الاسرائيلي لانتزاع الأغوار من أصحابها

_ الأردن: 82 وفاة و7183 إصابة جديدة وتمديد حظر التجول الليلي لغاية منتصف أيار

_ لبيد يلتقي منصور عباس وغانتس.. وليبرمان يعلن نيته التوصية عليه لتشكيل الحكومة

_ الشرطة والنيابة تحققان بملابسات وفاة مواطن من سلفيت

الأيام:

_ "الوباء": 24 وفاة، ورصد 1714 إصابة جديدة ومؤشرات القطاع بلغت مستويات خطيرة للغاية

_ اعتقال مواطن بدعوى محاولة دهس جنود ومستوطنون ينصبون خيامًا شرق بيت لحم

_ الاحتلال يزعم العثور على عبوات ناسفة عند حدود غزة

_ عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهـم للمسجد الأقصى

_ إصابة شاب وتحطيم مركبة بهجوم للمستوطنين غرب سلفيت

_ اعتقال مواطن بدعوى محاولة دهس جنود ومستوطنون ينصبون خيامًا شرق بيت لحم

_ إسرائيل تواصل البحث عن حكومة جديدة وليبرمان ينوي التوصية بتكليف لبيد بتشكيلها

_ خلافات غانتس ونتنياهو تلغي اجتماع الحكومـة المقرر اليوم

_ الأردن يمدد حظر التجول الليلي لغاية منتصف أيار

القدس:

_ مستوطنون ينصبون خيمة استيطانية في تقوع وآخرون يهاجمون مواطنين والجيش يستولي على معدات

_ 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

_ شرطة ومخابرات الاختلال تمنع إقامة بازار خيري بمناسبة "يوم الأم"

_ الكيلة: انخفاض أعداد الإصابات وسنتسلم 125 ألف جرعة

_ السفير الصيني: مبادرة بكين تشكل خطة متكاملة وواقعية لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية

_ الكنائس المسيحية التي تسير على التقويم الغربي تحتفل بـ "أحد الشعانين" في كنيسة القيامة بالقدس

_ تعثر تشكيل قائمة انتخابية موحدة لقوى اليسار