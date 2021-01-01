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قناة عبرية تكشف عن هدف اسرائيل من توسيع الاعتقالات بالضفة

الإثنين 29 مارس 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن هدف اسرائيل من توسيع الاعتقالات بالضفة



القدس المحتلة / سما /

زعمت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن توسيع الجيش الإسرائيلي لحملة الاعتقالات في الضفة الغربية وخاصةً ضد نشطاء حركة حماس هدفه منع التصعيد، والحفاظ على حالة الاستقرار الأمني قبل شهر رمضان، وكذلك ما يسمى إسرائيليًا بـ "عيد الاستقلال" (النكبة الفلسطينية عام 1948).

وبحسب القناة، فإن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اعتقال واسعة شملت أسرى محررين لتحذيرهم من تنفيذ أو الوقوف خلف هجمات، واصفةً تلك العمليات بأنها "وقائية" للتأكيد على أنه لن يتم التسامح إطلاقًا مع أي محاولة لتنفيذ هجمات.

وأشارت إلى أن غالبية المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد توجيه التحذيرات اللازمة لهم، مشيرةً إلى أن العملية التي جرت في بيت كاحل بالخليل وطالت أكثر من 20 فلسطينيًا غالبيتهم من نشطاء حماس كان هذا الهدف منها.

وادعت القناة أن الجيش الإسرائيلي نجح في الأيام الأخيرة بالاستيلاء على 60 ألف شيكل بحجة أنها أموال لتمويل "الإرهاب".

صحيفة "القدس"

#الاحتلال #اعتقال #الضفة الغربية

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