صحيفة: حماس ستقدم قائمتها اليوم أو غداً

غزة/سما/

مع أنه لم يبقَ سوى أيّام قليلة على إغلاق باب الترشُّح للانتخابات التشريعية، وفي ظلّ تسابُق الفصائل الفلسطينية على إتمام استعداداتها لتقديم قوائمها إلى «لجنة الانتخابات المركزية»، لم تُقدِّم كلّ من «حماس» و«فتح» و«الجبهة الشعبية» قوائمها بعد، والسبب انتظار إقرارها النهائي من أعلى المستويات القيادية.

علمت الأخبار أن «حماس» ستُقدّم قائمتها اليوم أو غداً، على أن يترأسها نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، وتكون نسبة أعضائها من الضفة 55% مقابل 45% من القطاع، وتضمّ شخصيات قيادية وأخرى أكاديمية ومجتمعية.

كذلك، يستعدّ القيادي المفصول حديثاً من «فتح»، ناصر القدوة، لتقديم قائمته المنفصلة عن الحركة، بعدما تَقدّم باستقالته من رئاسة «مؤسسة ياسر عرفات» بنفسه، على رغم إقالته منها الأسبوع الماضي، مُعلّلاً استقالته بأنها من متطلّبات الترشُّح للانتخابات، وأنها مؤقتة لاحتمالية ألّا تُجرى الانتخابات.

وكان لافتاً قوله: «وصلَني من بعض الإخوة في جهاز المخابرات أن هناك تهديداً جدّياً بالتضييق والإيذاء حال أعلنت القائمة الانتخابية... هذا التهديد لن يمنعني من الترشُّح، واليوم أو غداً سأعلن القائمة الخاصة وأسماء الذين سيكونون ضمن قائمتي". وكان عضو «المركزية»، عزام الأحمد، تحدّث عن «إجراءات قانونية وفنية ستمنع القدوة من الترشُّح... لجنة الانتخابات لن تقبل قائمته بناءً على عوائق قانونية ضدّه».