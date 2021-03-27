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أول تعليق من رونالدو بعد حادثة هدف البرتغال وصربيا ..فيديو

الإثنين 29 مارس 2021 01:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من رونالدو بعد حادثة هدف البرتغال وصربيا ..فيديو



انستغرام

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على غضبه الشديد بعد تعادل منتخب بلاده أمام صربيا 2-2 أمس السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
وكانت البرتغال قد تقدمت بهدفين في الشوط الأول، قبل أن تعود صربيا في النتيجة خلال الشوط الثاني وتدرك التعادل.

وفي الدقيقة 94، سجل رونالدو هدفا صحيحا، حيث إن الكرة تجاوزت خط المرمى، قبل أن يبعدها مدافع صربيا، لكن الحكم الهولندي داني ماكيلي لم يحتسبه.


 

وخرج رونالدو عن طوره، واعترض بشدة لدى حكم التماس، وتلقى بطاقة صفراء بسبب الاعتراض، قبل أن يغادر أرض الملعب بغضب شديد، بعد أن ألقى شارة قيادة المنتخب البرتغالي على الأرض.
 

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وعبر رونالدو في حسابه الرسمي على إنستغرام عبر الإنترنت عن غضبه من إلغاء الهدف، واحترامه الشديد لشارة القيادة، موضحا أسباب انزعاجه من الحالة التي حرمت بلاده من الفوز.

وكتب رونالدو: "قيادة المنتخب البرتغالي هي واحدة من أعظم الأمور التي أفخر بها والامتيازات" التي أحصل عليها في حياتي.

وأضاف الدون: "أنا دائما أعطي، وسأعطي كل شيء من أجل بلادي، هذا لن يتغير أبدا".


وتابع: "لكن هناك أوقات صعبة، خاصة عندما نشعر بأن هناك أمة بكاملها تعاقب، ارفع رأسك وواجه التحدي التالي الآن، هيا، البرتغال".

وبسبب غياب الفار أو تقنية عين الصقر، لم يقتنع الحكم بما رأته الأعين، فقرر عدم احتساب الهدف، ما أخرج رونالدو غاضبا من المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022.

#رونالدو #صربيا #البرتغال وصربيا

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