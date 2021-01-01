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أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس

الإثنين 29 مارس 2021 12:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من البنتاغون على حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس



واشنطن/سما/

أكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية أن إغلاق قناة السويس المصرية قد يؤثر على عبور السفن العسكرية الأمريكية.

وقال مسؤولون في البنتاغون لصحيفة THE HILL، إن "استمرار توقف حركة المرور في القناة سيؤثر على حركة السفن العسكرية الأمريكية".

وأشاروا إلى أن "وزارة الدفاع لديها وسائل بديلة لدعم العمليات في المنطقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن المتحدث باسم الوزارة لم يكشف عن التأثيرات التي أحدثها إغلاق القناة على القدرات الدفاعية أو البحرية الأمريكية، لكنه أشار إلى أن "المشكلات التي يطرحها هذا التوقف ستزداد مع استمرار الإغلاق".

وقالت مسؤولة الشؤون العامة في البحرية الأمريكية ريبيكا ريباريتش: "لن نتحدث عن تأثيرات تشغيلية محددة. تعد قناة السويس نقطة عبور بحرية أساسية، وكلما طال تعليق هذا الممر، زاد تأثير ذلك على عمليات العبور المدنية والعسكرية".

وأضافت: "مع ذلك، لدينا قدرات بديلة للتخفيف من تأثير هذا الإغلاق ودعم عملياتنا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

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