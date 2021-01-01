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تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج

الإثنين 29 مارس 2021 12:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تركي آل الشيخ يتبرع بـ100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية في قطاري سوهاج



الرياض/سما/

قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ التبرع لكل أسرة من أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج بمبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه مصري.

وكتب آل الشيخ عبر "فيسبوك": "تألمت كثيرا لحادث قطاري سوهاج ولأننا في المملكة ومصر أشقاء ويد واحدة في السراء والضراء، قررت تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لأسره كل متوفي في الحادث الأليم".


وتابع: "دي أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا اللي تضرروا من الحادث وأتمني من المولي أن يرحم المتوفين ويصبر أهلهم وذويهم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء".



تركي

#تركي آل الشيخ #حادث قطاري سوهاج #تبرع

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