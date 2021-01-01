البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

غزة/سما/

وجَّه الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إياد البزم، مساء يوم الأحد، رسالة للمواطنين في قطاع غزة، في إطار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس "كورونا".

وأشار خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك)، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الثلاثاء الماضي، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" في القطاع.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية بدأت بمتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تغيير في تلك الإجراءات، ولا صحة لكافة التسريبات والإشاعات التي يتم تداولها.

رسالتنا للمواطنين الكرام في قطاع غزة في إطار متابعة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا تم النشر بواسطة ‏إياد البزم‏ في الأحد، ٢٨ مارس ٢٠٢١





وأكد على أن الوزارة في حالة تواصل مستمر مع وزارة الصحة، منوهًا إلى أنه حينما يتم اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل واضح.

ودعا المواطنين لعدم الانشغال بالتسريبات والإشاعات، بل الانشغال بإجراءات السلامة والوقاية على الصعيد الشخصي للمحافظة على مجتمعنا سليمًا معافى.