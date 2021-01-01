أول دولة عربية تعلن تتبني مبادرة محمد بن سلمان

تونس/سما/

أعلنت الحكومة التونسية عن تبنيها مباردة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتكون بذلك أول دولة عربية تعلن ذلك.

وبحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، فقد أصدرت الحكومة التونسية بيانا أكدت فيه تبني رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي لمبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "الشرق الأوسط الأخضر".



وأوضح البيان أن المشيشي أعرب عن تبنّي بلاده لهذه المبادرة البيئية ودعمها التام، لها لما لها من دور في دعم الجهود العالمية من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. على حد تعبير البيان.

وأكد أن تونس ستضع كل خبراتها في مجال البيئة وحماية المحيط من أجل انجاح هذا المسار بتضافر جهود كل الأطراف.

ولفت البيان إلى أن إعلان المشيشي جاء على خلفية اتصال هاتفي تلقاه صباح اليوم الأحد، من وزير الداخلية السعودي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا خلال هذه المحادثة الى مزيد تدعيم العلاقات التونسية السعودية والرغبة في تطويرها ورفعها الى مستويات جيدة.

ووفقا للبيان فقد قدم وزير الداخلية السعودي تعريفا بمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد أعلن أن المملكة تطلق قريبا "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، قائلا: "بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".

وأشار ولي العهد إلى ضرورة مواجهة تحديات بيئية عدة مثل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الأمطار وارتفاع موجات الغبار والتصحر ما يؤثر على الاقتصاد وتلوث الهواء الذي يقلص متوسط عمر الإنسان، من خلال المبادرة الخضراء ورفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية.

وستتضمن المبادرة، زراعة 10 مليار شجرة داخل المملكة العربية السعودية خلال العقود القادمة، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%، بالإضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.