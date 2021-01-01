  1. الرئيسية
  2. الصحة

كم عدد الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا؟

الأحد 28 مارس 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كم عدد الخطوات التي يجب أن يمشيها الإنسان يوميا؟



وكالات

يعتبر المشي وسيلة جيدة للحفاظ على صحة الجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن المشي يجعل الإنسان يشعر بالراحة النفسية، خصوصا في فترات الشتاء، حيث يقضي الإنسان ساعات طويلة في المنزل، لكن ما هو عدد الخطوات المثالي للإنسان يوميا.

تحدثت المعالجة وأخصائية أمراض القلب الروسية، ليديا إيونوفا، في لقاء أجرته مع محطة الإذاعة الروسية "موسكو تتحدث" عن هذا الأمر وكشفت بعض التفاصيل المهمة حول عدد الخطوات التي يجب على الإنسان مشيها يوميا.


وأكدت الأخصائية في تصريحاتها أن العمل المستقر أو يوم العمل الذي يمشيه الإنسان ليس نموذجيًا من هذه الناحية بالنسبة للإنسان، حيث يتكيف الجسم مع النشاط القوي اليومي، والمشي هو أساسه.
وأشارت الخبيرة إلى أن حوالي 10 آلاف خطوة يومية هو الحد الأدنى للإنسان الذي يجب أن يسيره يوميا بهدف تعزيز النشاط البدني للجسم.

ونوهت الخبيرة إلى أن عدد 70 ألف خطوة أسبوعيا يعتبر مثاليا بالنسبة للإنسان وهو طريقة مثالية للشعور بالنشاط خصوصا بفصل الشتاء.

وبينت الخبيرة أن المشي هو البديل الأفضل والأكثر أمنا مقارنة بالجري لكبار السن والذين يعانون من زيادة الوزن وأمراض المفاصل.

وفقا للخبيرة، يمكن أن "يجلب مشي النورديك (وهو مشي مع استخدام العصا بكلتا اليدين) العديد من الفوائد، ولكن يجب اتباع الأسلوب الصحيح، حيث يجب أن تكون العصي بارتفاع صحيح".
وبينت الخبيرة أن المشي باتباع هذه الطريقة يستهلك المزيد من السعرات الحرارية لأن الإنسان يحرك عطلات الذراعين والظهر وعضلات الصدر.

#المشي #فوائد المشي #عدد الخطوات في المشي #الصحة #اخبار الصحة

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

غزة : ضحايا الكردي والروبي يطالبون حماس بحل ملفهم

على فراش المرض.. ممثل فلسطيني يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي (فيديو)

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

الأخبار الرئيسية

البزم يوجه رسالة للمواطنين..لا تغيير على الإجراءات المتخذة بشأن كورونا (فيديو)

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

89

تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات: سنتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا

سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي

الصين تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرتها الأخيرة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

اعلان سما رسائل