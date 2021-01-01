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وكالة الفضاء الروسية تنشر أحدث صورة لسفينة السويس الجانحة

الأحد 28 مارس 2021 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالة الفضاء الروسية تنشر أحدث صورة لسفينة السويس الجانحة



موسكو /سما/

نشر رئيس الوكالة الفضائية الروسية دميتري روغوزين مساء اليوم الأحد، أحدث صورة لسفينة الحاويات اليابانية "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس.

وأرفق المسؤول الروسي الصورة التي التقطها قمر "ريسورس بي" الصناعي الروسي لاستشعار الأرض بتعليق مقتضب قال فيه: "سفينة الحاويات العملاقة لا تزال جانحة".

وجنحت في 23 مارس إحدى أضخم سفن الحاويات في العالم في قناة السويس، وقطعت طريق الملاحة عبر القناة.

وأكد السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، استعداد روسيا لمساعدة مصر في معالجة المشكلة في قناة السويس.


صورة فضائية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس

#الوكالة الفضائية الروسية #قناة السويس

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