شباب رفح يكتسح ضيفه التفاح بخماسية

غزة/سما/

اكتسح نادي شباب رفح ضيفه التفاح (5-1)، اليوم الأحد، في ختام الجولة 11 (الأخيرة) من مرحلة الذهاب، بالدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة.

بهذا الفوز، رفع شباب رفح رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، بينما ظل التفاح برصيد 6 نقاط في المركز الثاني عشر (الأخير).

ضغط الشباب منذ البداية، ونجح في إحراز هدف التقدم عن طريق رأسية عبد الله عبيد.

واصل الزعيم أفضليته المطلقة وعاد وسجل الهدف الثاني، عبر محمد الرخاوي، وبعدها مباشرة أضاف زميله عبد الرحمن الحديدي الهدف الثالث.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، قلص التفاح النتيجة برأسية سامح عويضة، لينتهي الشوط الأول (3/1).

في الشوط الثاني، واصل الشباب أفضليته وعزز مهند أبو زيد تقدم فريقه بالهدف الرابع، قبل أن يختتم جمعة الهمص غلة الأهداف.