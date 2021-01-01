82 وفاة و7183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 82 وفاة و7183 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات والإصابات في المملكة إلى 6554 وفاة و589,316 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 9417 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 485,507 حالات، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة 97,255 حالة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الأردنية اليوم تمديد العمل بالحظر الليلي كما هو حاليا، عند السادسة للمنشآت والسابعة للمواطنين، حتى منتصف شهر أيار المقبل.