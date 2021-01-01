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التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات

الأحد 28 مارس 2021 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة : ننتظر إجراءات جديدة لبرنامج شيكات الشؤون الاجتماعية وصرف 4 دفعات



غزة /سما/

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأحد، وجود توافق وتواصل مستمر مع الوزارة برام الله في العديد من البرامج، أبرزها البرنامج الوطني للحماية الفلسطينية (شيكات الشؤون).

وأوضحت الكحلوت في تصريحات صحفية، أن نحو 80 ألف أسرة فقيرة في غزة تستفيد من برنامج شيكات الشؤون، لافتة إلى وجود 10 آلاف آخرين على قوائم الانتظار.

وقالت إن هذا هذا البرنامج المشترك هو الأكبر والأقوى الذي تعمل عليه وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، مبينة أنه تم صرف قرابة مليار و470 مليون دولار للمستفيدين منه خلال الـ14 سنة الماضية.

وذكرت أن برنامج الحماية الاجتماعية كان يُمول سابقا من الاتحاد الأوروبي فقط ويتم تقديم مبلغ 1000 شيكل لكل أسرة، مستدركة : "لكن الوضع الآن تغير واختلفت المراحل التي مرّ بها البرنامج إلى أن وصل إلى ثلاث دفعات سنويا".

وأضافت الكحلوت : "ننتظر أن يكون هناك إجراءات جديدة لهذا البرنامج وأن يتم صرف أربع دفعات سنويا للمستفيدين بواقع ثلاثة أشهر لكل دفعة".

وأوضحت أن قيمة المساعدة التي يحصل عليها المستفيديون من برنامج "شيكات الشؤون" تتراوح ما بين 750 - 1800 شيكل.

#غزة #التنمية الاجتماعية #شيكات الشؤون #مخصصات الشؤون #صرف مخصصات الشؤون #قطاع غزة

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