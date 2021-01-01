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اتحاد بلديات غزة يحذر من تداعيات كبيرة لقرار المُقاولين

الأحد 28 مارس 2021 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد بلديات غزة يحذر من تداعيات كبيرة لقرار المُقاولين



غزة /سما/

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الأحد، من تداعيات قرار اتحاد المقاولين الفلسطينيين القاضي بمقاطعة شراء العطاءات الخاصة بمشاريع البلديات.

وأكد الاتحاد في بيان له، أن للقرار تداعيات كبيرة على أعمال البلديات التي لا تحتمل التأخير أو التأجيل، مبيناً أنه قد يؤدي إلى فقدان التمويل للمشاريع الحالية المطروحة من قبل بلديات القطاع.

ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، مطالباً الجهات الرسمية والجهات المسؤولة كافة بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على إنهاء هذا الموضوع الحساس، وبكافة الطر وبالسرعة الممكنة.

وكان اتحاد المقاولين الفلسطينيين قرر في 28 فبراير المنصرم مقاطعة شراء والمشاركة في العطاءات، أو المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أو ممارسات لها علاقة بالعطاءات المطروحة في قطاع غزة.

وبيّن الاتحاد أن قراره جاء لتحقيق مطالبتهم باستلام الإرجاع الضريبي لدى السلطة الفلسطينية متمثلة بوزارة المالية على المشاريع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر.

#غزة #اتحاد بلديات قطاع غزة #اتحاد المقاولين الفلسطينيين #مشاريع البلديات

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