  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات: سنتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا

الأحد 28 مارس 2021 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع لجنة الوبائيات: سنتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة 125 ألف جرعة من لقاحات كورونا



رام الله /سما/

عقدت لجنة الوبائيات، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الحالة الوبائية في فلسطين، وآخر مستجدات حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، ورفعت توصياتها لمجلس الوزراء ولجنة الطوارئ العليا.

وعرضت وزيرة الصحة مي الكيلة، التي ترأست الاجتماع الذي عقد عبر خاصية التراسل عن بعد، ملخصا عن الوضع الوبائي في فلسطين ومستجدات حملة التطعيم، واللقاحات التي ستصل خلال اليومين المقبلين إلى البلاد.

وقالت الكيلة: سنتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف من لقاح سينوفارم، بتبرع من الصين، و25 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا، وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة، والبالغ عددها مليوني جرعة.

#لجنة الوبائيات #فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة #مي الكيلة #كورونا في فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي: "سري نسيبة" و "سمير المشهراوي " على رأس قائمة التيار الاصلاحي

معروف : الساعات القادمة تشهد إجراءات احترازية جديدة في قطاع غزة

قيادي بالتيار الإصلاحي: محاولات توحيد فتح باءت بالفشل.. وخلال ساعات شخصية بارزة تصل غزة

هل يترشح نجل الرئيس "طارق عباس" للانتخابات التشريعية عن حركة فتح ؟

غزة : ضحايا الكردي والروبي يطالبون حماس بحل ملفهم

على فراش المرض.. ممثل فلسطيني يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي (فيديو)

هل دخلت سلالات جديدة من فيروس كورونا الى غزة ؟

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي: قد نشهد في الأيام القادمة إجراءات مشددة..

شاهد.. أولمرت يقترح حل خاص للجزء المقدس في مدينة القدس ويؤكد: لا أثق بنتنياهو!!

سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه وي

الصين تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرتها الأخيرة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

نفق

ضابط اسرائيلي كبير يكشف عن التحدى الأكبر أمام اسرائيل في غزة.. ويصف الجهاد الاسلامي بـ"الضعيفة"!

لجنة الانتخابات توضح حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية

اعلان سما رسائل