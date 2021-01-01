صورة.. الاحتلال يزعم العثور على عبوات ناسفة عند حدود غزة

القدس المحتلة /سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، أنّ قواته عثرت على عدة عبوات ناسفة عند حدود قطاع غزة، خلال نشاط دراماتيكي لها.

وبحسب موقع "واللا" العبري، فإنّ جيش الاحتلال عثر على عبوتين ناسفتين بعد مراقبة قواته لحركة على الحدود في الليل في وقتٍ كان الضباب فيه كثيف جدًا، وفي الصبح الباكر تم اكتشاف العبوات بواسطة روبوت آلي تابع لسلاح الهندسة.

ونقل الموقع العبري، عن قائد فرقة غزة نمرود ألوني، قوله: "إنّ المعلومات الاستخبارية اللاحقة كشفت أنّ هذه عملية نفذتها خلية ماهرة من تنظيم لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة".

وذكر الموقع أنّ "إحدى العبوات كانت مخصصة لتفجير جب الجنود، فيما كانت العبوة الثانية مخصصة لإستهداف الجنود في مقتل".

وردّا على سؤال حول فرص وقوع حرب محتملة مع غزة أجاب قائد فرقة غزة: "لا أعتقد أنّها طويلة ولكن غزة ستظل هي غزة، وآمل ألا نرتكب أي أخطاء تكتيكية".



